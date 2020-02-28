Полиция Сум расследует убийство местного пенсионера

Об обнаруженном теле своего мужа со следами насильственной смерти в полицию сообщила 52-летняя жительница областного центра.
По указанному адресу прибыли руководство ГУНП в области, работники Сумского отдела полиции в составе следственно-оперативной группы и специалисты криминалистической лаборатории. Во время осмотра правоохранители обнаружили на теле погибшего множественные гематомы и кровоподтеки.
В ходе первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что между пенсионером и его 38-летним пасынком время от времени случались бытовые конфликты, и это нередко заканчивались драками. Очевидно, во время очередной ссоры младший избил своего отчима, и тот от полученных телесных повреждений скончался.
Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», в рамках которого окончательно устанавливают причины и обстоятельства смерти потерпевшего.
Что касается злоумышленника, то он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему объявлено о подозрении в совершении преступления. За совершение убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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