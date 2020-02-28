Мэр Сум обратился к горожанам из-за коронавируса (видео)

В Сумской области по состоянию на 17 марта выявлено 5 человек с подозрением на коронавирус....
Из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 управление СБУ в Сумской области сообщает, что общественная приемная...
В Сумской области утвержден региональный план мероприятий по недопущению заноса и распространения на территории Сумской области острой респираторной болезни, вызванной...
Сумський прикордонний загін інформує громадян про те, що з 00:00 18 березня 2020 року Росія тимчасово припиняє пропуск на свою...
"Укрзалізниця" вводит дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции....