На Сумщине выявлено 5 человек с подозрением на коронавирус

Все они были за границей, по возвращении у них появились признаки ОРВИ, пишет UA:СУМИ.
Как сообщил заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк, первый случай не подтвердился. Анализы трех больных еще исследуются в Киеве. Пятый случай исследовали в сумской лаборатории на штаммы гриппа и другие вирусы, ничего не обнаружили. 18 марта анализы будут отправлены в Киев.
По словам Михаила Мацюка, быстрые тесты иностранных производителей для определения коронавируса в Украину прибудут 21 марта.
«Министерством здравоохранения выделены на это средства. В разрезе этих средств, должны быть централизованы поставки тоже. Когда они будут - я не могу сказать», - добавил Мацюк.
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