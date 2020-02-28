На Сумщине выявлено 5 человек с подозрением на коронавирус В Сумской области по состоянию на 17 марта выявлено 5 человек с подозрением на коронавирус.

Все они были за границей, по возвращении у них появились признаки ОРВИ, пишет UA:СУМИ.

Как сообщил заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк, первый случай не подтвердился. Анализы трех больных еще исследуются в Киеве. Пятый случай исследовали в сумской лаборатории на штаммы гриппа и другие вирусы, ничего не обнаружили. 18 марта анализы будут отправлены в Киев.

По словам Михаила Мацюка, быстрые тесты иностранных производителей для определения коронавируса в Украину прибудут 21 марта.

«Министерством здравоохранения выделены на это средства. В разрезе этих средств, должны быть централизованы поставки тоже. Когда они будут - я не могу сказать», - добавил Мацюк.