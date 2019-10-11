На Сумщине разоблачили схему хищения более полутора миллиона гривен бюджетных средств

Заказ приняла одна из киевских коммерческих структур. Согласно акта приема-сдачи выполненных работ заказчик перечислил исполнителю около 1,8 миллиона гривен.
Однако, как обнаружили работники следственного управления ГУНП в Сумской области, фактически указанные работы не были выполнены в полном объеме. К тому же, согласно материалам дела, документация не соответствует требованиям строительства и составлена с нарушениями государственных строительных норм.
Директору столичного предприятия, которое разрабатывало указанную документацию, вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) УК Украины.
Сейчас досудебное расследование, начатое в рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры области и оперативным сопровождением Управления СБУ в Сумской области, продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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