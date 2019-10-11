Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0056

На Сумщине разоблачили схему хищения более полутора миллиона гривен бюджетных средств

В 2018 году Управление капитального строительства Сумской областной государственной администрации заказало изготовление проектно-сметной документации для строительства двенадцати амбулаторий первичной медицинской помощи в населенных пунктах Краснопольского, Сумского, Глуховского, Недригайловского, Лебединского, Ахтырского и Роменского районов.

Заказ приняла одна из киевских коммерческих структур. Согласно акта приема-сдачи выполненных работ заказчик перечислил исполнителю около 1,8 миллиона гривен.

Однако, как обнаружили работники следственного управления ГУНП в Сумской области, фактически указанные работы не были выполнены в полном объеме. К тому же, согласно материалам дела, документация не соответствует требованиям строительства и составлена с нарушениями государственных строительных норм.

Директору столичного предприятия, которое разрабатывало указанную документацию, вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) УК Украины.

Сейчас досудебное расследование, начатое в рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры области и оперативным сопровождением Управления СБУ в Сумской области, продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Присвоение средств Сельская амбулатория

По тематике

11.03.2020 16:53

На Сумщине на строительстве стадиона украли больше миллиона

На Сумщине сообщено о подозрении директору ООО, который присвоил 1,1 млн грн при строительстве стадиона....

05.03.2020 16:00

На Сумщине гендиректора подозревают в присвоении почти 120 тыс. грн

Сумской местной прокуратурой 4 марта сообщено о подозрении генеральному директору общества с ограниченной ответственностью, который присвоил средства двух сельских советов...

27.02.2020 11:11

На Сумщине будут судить предпринимателя, который присвоил 40 тысяч на ремонте школы

Великописаревским отделом Ахтырской местной прокуратуры утвержден и 25 февраля направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной...

04.02.2020 16:59

На Сумщине на строительстве водоотведения подрядчик украл 100 тысяч

На Сумщине сообщено о подозрении директору ООО в присвоении средств при строительстве водоотведения....

Девять обысков провели по делу о хищениях при строительстве 13 амбулаторий на Сумщине (видео)
11.10.2019 10:22

Девять обысков провели по делу о хищениях при строительстве 13 амбулаторий на Сумщине (видео)

Девять обысков в четырех городах Украины провели правоохранители 9 октября по факту присвоения бюджетных средств, предназначенных на строительство 13 амбулаторий...

Новости

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
Сегодня 14:12
Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме
Вчера 17:23
Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
16.03.2020 12:02
У трех сумчан не подтвердилась коронавирусная инфекция
Сегодня 15:43
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности
Сегодня 15:40
На Сумщине пьяный водитель оказал сопротивление полицейским
Сегодня 15:37
В Сумах спасатели освободили пострадавшего из искореженного авто (видео)
Сегодня 15:29
На Сумщине разоблачили схему хищения более полутора миллиона гривен бюджетных средств
Сегодня 15:00
Сумская полиция предупреждает: интернет-мошенники придумали новую схему обмана
Сегодня 14:59
В Сумах серьезное ДТП на 20 лет Победы: трое пострадавших (обновлено)
Сегодня 14:52
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом
Сегодня 14:35
Полицейские предупреждают: объявления в Интернете об аренде квартиры может быть мошеннической ловушкой
Сегодня 14:23
view counter

Статьи

Сумскую команду ждет омоложение
Сегодня 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.