В Украине еще 7 случаев коронавируса: среди инфицированных дети

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
17 марта коронавирус обнаружили у 44-летнего мужчины из Киевской области, который был за границей.
Также новые случаи коронавируса подтвердили в Черновицкой области: у 33-летней женщины, которая умерла вчера, у детей, которым 10 лет, год и десять месяцев и шесть месяцев, а также у 31-летнего и 18-летнего пациентов. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая, пишет Громадське.
Всего в Украине известно о 14 случаях коронавируса, два из них — летальные. 10 инфицированных в Черновицкой области, по одному в Житомирской и Киевской областях и двое в Киеве.
Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.
Напомним, с 17 марта в Сумах закрыли все заведения торговли, развлекательніе заведения, рестораны и кафе, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.
Вечером 16 марта Кабинет министров принял решение остановить работу метрополитенов, а также отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины.
Речь идет о таких ограничениях:
- с 12:00 18 марта прекращается междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение;
- в маршрутных такси, автобусах, троллейбусах и вагонах трамваев не может быть более 10 пассажиров;
- работа метрополитенов (это Киев, Харьков и Днепр) будет остановлена с 17 марта;
- движение собственных автомобилей не ограничивается.
Об этом сообщается на странице в Фейсбуке «Укрзалізниці»....
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