Завтра на Сумщине отменяют еще и пригородные электрички

«С 12:00 18 марта «Укрзалізниця» также приостанавливает курсирование пригородных поездов.
Большинство поездов завтра не выедут по маршруту.
Некоторые пригородные поезд проследуют по сокращенному маршруту, чтобы завершить его до 12:00. Пассажиров просят слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления.
Информацию о пригородных поездах можно найти на сайте ЮЖД».
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