Завтра на Сумщине отменяют еще и пригородные электрички Об этом сообщается на странице в Фейсбуке «Укрзалізниці».

«С 12:00 18 марта «Укрзалізниця» также приостанавливает курсирование пригородных поездов.

Большинство поездов завтра не выедут по маршруту.

Некоторые пригородные поезд проследуют по сокращенному маршруту, чтобы завершить его до 12:00. Пассажиров просят слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления.

Информацию о пригородных поездах можно найти на сайте ЮЖД».