В Сумах перепутали памятки архитектуры Главный архитектор Сумщины Олег Кривцов обратил внимание на то, что табличка проекта «Виртуальный гид» с надписью «Окружной суд» изображает совсем другое здание.

«Это здание не является ни памятником архитектуры, ни зданием окружного суда. Здание «Окружного суда», которое имеет статус памятника архитектуры местного значения, находится напротив по ул. Петропавловская, 57 в нем размещается 2-й корпус СумГУ», - написал он.

На табличке же с QR-кодом, который вызывает виртуального гида Харитоненко (тот наверняка знал, где какое здание находится), рассказывающего о достопримечательностях Сум, изображен нынешний 3-й корпус СумГУ (Петропавловская, 59), который был заново отстроен только на рубеже ХХ и ХХІ веков.