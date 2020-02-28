Сумская врач обратилась к коллегам по поводу коронавируса Сумчанка Екатерина Макаренко, живущая сейчас в Киеве, обратилась в врачам по поводу коронавирусной инфекции.

«Уважаемые коллеги, врачи, реаниматологи, инфекционисты Украины! Сейчас очень прошу всех прекратить шутить на тему коронавируса и внимательно прочитать этот текст. Я хочу обратиться к Вам с темой о вирусном сепсисе, как одном из достаточно массовом проявлении коронавирусной инфекции, диагноз которого сейчас не ставится и больные которым сейчас (и в эту минуту в том числе) умирают, так и не пройдя тест на коронавирус, до последних дней контактируя с огромным количеством врачей, консультантов, родственников и персоналом. До сегодняшних дней сепсис и инфекционно-токсический шок принято было считать уделом исключительно бактериальной флоры. Никакой информации о вирусном сепсисе в обыденной повседневной врачебной жизни не было, потому как ранее не было такого вируса. Во всяком случае его не было так много, а информации о нем было крайне мало. Соответственно, никто ранее не видел клиники вирусного шока. Что сейчас происходит? К моему большому сожалению я имею все основания предполагать , что неправильно трактуя синдром системного воспалительного ответа с резким изменением лейкоцитарной формулы влево, как проявлении вирусного сепсиса, согласно общепринятым до сегодняшних дней взглядам официальной медицины такие больные не рассматривались как подозреваемые по коронавирусу. Соответственно, согласно всех доселе действующих норм и правил официальной медицины , им не назначались тесты на коронавирус, ибо с таким активным сдвигом формулы влево ни о какой вирусной инфекции даже "речи быть не могло"

Но проблема в том, что этот новый вирус, COVID-2019 за счёт быстрого експоненциального размножения обходит имунную систему и вызывает клинику, похожую на инфекционно -токсический шок за счет реакции на некроз тканей. Я сейчас очень прошу всех реаниматологов Украины своим пациентам с клиникой якобы "БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ" провести тесты на коронавирус, особенно срочно пациентам с признаками ИТШ и сепсиса для выявления истинности объемов эпидемии, для срочного ограничения с ними контактов и минимизации объемов трагедии . Я знаю точно, что таких пациентов в реанимациях Киева и в реанимациях других украинских городов сейчас много, но их не считают подозреваемыми по COVID2019.

Это надо сделать быстро, пока они ещё живы, потому как посмертно диагноз подтвердить уже не удастся . Немедленно изолировать их от лишних контактов, срочно одеть врачей в защитные костюмы, потому что по сегодняшний день таких пациентов лечат абсолютно незащищённые доктора, сестры и санитарочки. Очень прошу обратить внимание на специфику протекания коронавирусной инфекции у детей, ибо до сегодняшнего дня было принято считать, что дети сравнительно легко переносят эту инфекцию, а погибают только люди старшего поколения. Вирус изменчив и непредсказуем. Берегите себя. Берегите близких. Берегите врачей и всех медиков», - написала она в Фейсбуке.