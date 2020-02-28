На Сумщине уже у шестерых подозревают коронавирусную инфекцию

«Сегодня в учреждениях здравоохранения региона находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 3 ребенка. Состояние пациентов удовлетворительное, проводятся соответствующие исследования», - написал он.
Об этом журналистам СТС рассказал заммэра Сум Максим Галицкий....
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