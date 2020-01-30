Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29289

В Тростянце отменят «Чайковский-фест»

На внеочередном заседании Тростянецкой городского совета решили внести изменения в бюджет и направить 227,4 тыс. гривен на приобретение дезинфицирующих средств для учреждений медицины, образования, учреждений, предоставляющих социальные услуги населению.

Кроме того, мэр Тростянецкой громады Юрий Бова выступил с предложением отменить в 2020 году майский фестиваль «Чайковский-фест» (в связи с увеличением количества заболеваний коронавирусом в мире). Финансовый ресурс, который предполагался на его проведение, а это - 400 тыс. гривен - предложил перераспределить Тростянецкой городской больнице для приобретения двух аппаратов искусственной вентиляции легких. Депутаты это предложение поддержали.

Руководитель Тростянецкой городской больницы Анатолий Плахтиря отметил, что для выявления заболевания бронхов больницы нужен современный аппарат - бронхофиброскоп. Его стоимость около 250 тыс. гривен. На сессии решили обратиться к предприятиям всех форм собственности, районному совету, райгосадминистрации, Боромлянской сельской ОТГ с просьбой в содействии решения вопроса о его приобретении.

Анатолий Плахтиря также сообщил депутатам важную новость: больница получила подтверждение от НСЗУ о соответствии требованиям по 5 пакетами медицинских услуг (по всем отделениям и по поликлинике). А значит все отделения Тростянецкой городской больницы будут сохранены.

Общество Тростянец Чайковский fest

По тематике

12.03.2020 11:32

На Сумщине на пожаре погибла 80-летняя женщина

Сегодня, 12 марта, в 6:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Смородянская в г....

Мэр Тростянца не испугался коронавируса
06.03.2020 12:29

Мэр Тростянца не испугался коронавируса

Работа над строительством спортивной базы в Тростянце продолжается....

На Сумщине задержали наркодилера
04.03.2020 12:15

На Сумщине задержали наркодилера

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении 31-летнему мужчине, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ....

В Тростянце посчитали, куда хотят присоединяться окрестные села
11.02.2020 20:20

В Тростянце посчитали, куда хотят присоединяться окрестные села

В Тростянецком районе прошли общественные обсуждения, которые показали, в какой из двух громад видят свое будущее жители трех сельсоветов....

30.01.2020 14:28

На Сумщине за покушение на убийство дали 10 лет

За покушение на убийство товарища к максимальной мере наказания осужден мужчина, который до этого уже отбывал наказание за убийство....

Новости

Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме
Вчера 17:23
Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
16.03.2020 12:02
Сумчанку будут судить за отправку девушек в сексуальное рабство в Германию
Сегодня 10:44
В Сумах перепутали памятки архитектуры
Сегодня 10:38
5 лет назад первого заммэра Сум застали за кнопкодавством
Сегодня 10:27
Сумской гол в ТОП-5 18-го тура Экстра-лиги (видео)
Сегодня 09:59
Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус? (видео)
Сегодня 09:43
Голова Нацполіції: поліція забезпечить виконання карантинних заходів для недопущення розповсюдження коронавірусу
Сегодня 09:27
На Сумщине пенсионные выплаты во время карантина обещают профинансировать вовремя
Сегодня 09:01
Сумской фотограф рассказал о карантине в Китае
Сегодня 08:37
В Тростянце отменят «Чайковский-фест»
Сегодня 08:29
Полиция Сум разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки все ее сбережения
Сегодня 08:03
view counter

Статьи

Сумскую команду ждет омоложение
Сегодня 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.