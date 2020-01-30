В Тростянце отменят «Чайковский-фест»

Кроме того, мэр Тростянецкой громады Юрий Бова выступил с предложением отменить в 2020 году майский фестиваль «Чайковский-фест» (в связи с увеличением количества заболеваний коронавирусом в мире). Финансовый ресурс, который предполагался на его проведение, а это - 400 тыс. гривен - предложил перераспределить Тростянецкой городской больнице для приобретения двух аппаратов искусственной вентиляции легких. Депутаты это предложение поддержали.
Руководитель Тростянецкой городской больницы Анатолий Плахтиря отметил, что для выявления заболевания бронхов больницы нужен современный аппарат - бронхофиброскоп. Его стоимость около 250 тыс. гривен. На сессии решили обратиться к предприятиям всех форм собственности, районному совету, райгосадминистрации, Боромлянской сельской ОТГ с просьбой в содействии решения вопроса о его приобретении.
Анатолий Плахтиря также сообщил депутатам важную новость: больница получила подтверждение от НСЗУ о соответствии требованиям по 5 пакетами медицинских услуг (по всем отделениям и по поликлинике). А значит все отделения Тростянецкой городской больницы будут сохранены.
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