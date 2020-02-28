Сумской фотограф рассказал о карантине в Китае

«Наши соседи вернулись из-за границы. Согласно правилам карантина, у них взяли пробы на вирус и поместили в домашний карантин на две недели. Двери пломбируются и проверяются каждый день. Если в квартире обнаружен заболевший в лёгкой форме, не требующий госпитализации, то на квартиру ставится дверной электронный маячок. При его срабатывании приходят незамедлительно и проверяют, почему был нарушен карантин. На данный момент, все новые случае в нашем городе, это привезенные из вне инфекции. В основном иностранцы», - написал он в Фейсбуке.
На вопрос: «А кушать что?», он ответил: «Двухнедельные запасы. Когда закончатся, заказываешь доставку (бесплатную), люди из домуправы принесут и перепломбируют заново».
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