Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:37409

Сумской фотограф рассказал о карантине в Китае

Сумской фотограф Михаил Карцев, который сейчас находится в китайском городе Шеньжень, рассказал о правилах карантина.

«Наши соседи вернулись из-за границы. Согласно правилам карантина, у них взяли пробы на вирус и поместили в домашний карантин на две недели. Двери пломбируются и проверяются каждый день. Если в квартире обнаружен заболевший в лёгкой форме, не требующий госпитализации, то на квартиру ставится дверной электронный маячок. При его срабатывании приходят незамедлительно и проверяют, почему был нарушен карантин. На данный момент, все новые случае в нашем городе, это привезенные из вне инфекции. В основном иностранцы», - написал он в Фейсбуке.

На вопрос: «А кушать что?», он ответил: «Двухнедельные запасы. Когда закончатся, заказываешь доставку (бесплатную), люди из домуправы принесут и перепломбируют заново».

Общество Китай Коронавирус

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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