Сумской фотограф рассказал о карантине в Китае Сумской фотограф Михаил Карцев, который сейчас находится в китайском городе Шеньжень, рассказал о правилах карантина.

«Наши соседи вернулись из-за границы. Согласно правилам карантина, у них взяли пробы на вирус и поместили в домашний карантин на две недели. Двери пломбируются и проверяются каждый день. Если в квартире обнаружен заболевший в лёгкой форме, не требующий госпитализации, то на квартиру ставится дверной электронный маячок. При его срабатывании приходят незамедлительно и проверяют, почему был нарушен карантин. На данный момент, все новые случае в нашем городе, это привезенные из вне инфекции. В основном иностранцы», - написал он в Фейсбуке.

На вопрос: «А кушать что?», он ответил: «Двухнедельные запасы. Когда закончатся, заказываешь доставку (бесплатную), люди из домуправы принесут и перепломбируют заново».