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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:01358

На Сумщине пенсионные выплаты во время карантина обещают профинансировать вовремя

Органы Пенсионного фонда Сумщины на время карантина не прекращают работу. В то же время, учитывая то, что по данным Минздрава именно пожилые люди попадают в зону повышенного риска, работники ПФУ призывают клиентов временно воздержаться от визитов в учреждения без необходимости.

Вместе с тем, получить пенсионные услуги предлагают, воспользовавшись современными сервисами Фонда, не требующие выхода из дома, или по телефонам горячих линий. А документы можно передавать в отсканированном виде через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или по почте. Получить от Пенсионного фонда справки, документы, ответы можно также через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или по почте.

За правлм на пенсию по возрасту можно обратиться в течение 3-х месяцев со дня достижения пенсионного возраста, и пенсия будет назначена со дня достижения пенсионного возраста; по инвалидности - в течение года со дня установления (продолжения) инвалидности МСЭК, и пенсия будет назначена со дня установления инвалидности. За помощью на погребение - в любое время со дня смерти члена семьи или близкого человека (будет оформлено разовое поручение для выплаты пособия на погребение). Для назначения пенсии за выслугу лет документы следует передать через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или по почте, чтобы пенсия была назначена с даты обращения, при наличии на нее права.

Консультации по вопросам пенсионного обеспечения можно получить по телефонам горячих линий или отправив запрос по почте или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Номера телефонов горячих линий, почтовые реквизиты и видеоинструкцию по регистрации и пользования вебпортал Пенсионного фонда Вы можете найти по ссылке: https://www.facebook.com/gu.pfu.sumy/posts/646447939261845.

Общество Карантин Пенсии ПФУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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