На Сумщині шукають жінок-лідерок та активісток для участі у конкурсі міні-проектів Оголошується конкурс для жінок Сумської області, які займають активну громадянську позицію, прагнуть розвивати свою громаду, реалізовувати власний міні-проект по тематиці миротворчості, гендерної рівності, вирішення соціальних конфліктів.

Дедлайн подачі заявок – 25 березня 2020 року. За додатковою інформацією та роз’ясненнями можна звертатися до координатора проекту «Голос жінки має силу 2020» у Сумській області – Анни Євсєєвої, тел. +380955627325. Також деталі за посиланням: https://gurt.org.ua/news/grants/58844/.