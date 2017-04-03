На Сумщині шукають жінок-лідерок та активісток для участі у конкурсі міні-проектів

Дедлайн подачі заявок – 25 березня 2020 року.
За додатковою інформацією та роз’ясненнями можна звертатися до координатора проекту «Голос жінки має силу 2020» у Сумській області – Анни Євсєєвої, тел. +380955627325.
Також деталі за посиланням: https://gurt.org.ua/news/grants/58844/.
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