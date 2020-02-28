Голова Нацполіції: поліція забезпечить виконання карантинних заходів для недопущення розповсюдження коронавірусу Зокрема йдеться про посилення превентивної роботи, контроль за дотриманням вимог чинного законодавства та попередження можливих спалахів інфекційного захворювання. Про це сьогодні, 17 березня, заявив Голова Національної поліції України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року №215 на території нашої держави запроваджені карантинні заходи, які покликані запобігти поширенню небезпечної інфекції COVID-19. Світовий досвід боротьби із недугою підтверджує, що найкращий спосіб зупинити поширення вірусу – залишатися вдома і виконувати рекомендації лікарів.

На виконання вищевказаної постанови Кабміну введена заборона: залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів, проведення всіх масових заходів за участю понад 10 осіб. Тимчасово припинити свою роботу повинні й заклади громадського харчування, торговельні та заклади розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури.

«Зусилля правоохоронців, у першу чергу, будуть спрямовані на проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи щодо важливості дотримання тимчасових обмежень пасажирських перевезень, проведення масових заходів та роботи певних категорій закладів. Виконання цих обмежень стане своєрідним тестом на людяність та правосвідомість кожного», - зазначив Ігор Клименко.

За його словами, поліція впроваджує додаткові превентивні заходи, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції в Україні, а також попередити скоєння кримінальних правопорушень:

«Зокрема поліцейські у межах своїх повноважень перевірятимуть документи громадян, встановлюватимуть маршрути їх слідування та здійснюватимуть контроль за виконанням карантинних обмежень».

Окрім того, на виконання рішень регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для запобігання поширення інфекції поліцейські також охоронятимуть місця обсервації та території медичних закладів, у які поміщені пацієнти із захворюванням чи підозрою на коронавірус.

«Той, хто порушуватиме карантинні заходи та своїми протиправними діями наражатиме на небезпеку інших громадян, відповідатиме за це перед Законом. Адже Верховна Рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил карантину при коронавірусі», - акцентував Глава Нацполіції.

Ігор Клименко звернувся до громадян із проханням з розумінням поставитися до превентивних заходів, адже вони спрямовані насамперед на забезпечення безпеки.

Тож, шановні громадяни, зберігайте спокій, виконуйте рекомендації лікарів та користуйтеся інформацією про епідеміологічну ситуацію в країні лише з офіційних джерел.

Управління комунікації Національної поліції України