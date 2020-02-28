Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус? (видео)

Зокрема йдеться про посилення превентивної роботи, контроль за дотриманням вимог чинного законодавства та попередження можливих спалахів інфекційного захворювання. Про це...
Сумской фотограф Михаил Карцев, который сейчас находится в китайском городе Шеньжень, рассказал о правилах карантина....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кравцов....
Сумчанка Екатерина Макаренко, живущая сейчас в Киеве, обратилась в врачам по поводу коронавирусной инфекции....
Об этом сообщается на странице в Фейсбуке «Укрзалізниці»....