5 лет назад первого заммэра Сум застали за кнопкодавством 4 года идет суд, но Владимир Войтенко продолжает руководить городом на пару с мэром Александром Лысенко, иногда подменяя последнего в качестве и.о.

О небольшом юбилее напомнил в Фейсбуке экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

«Сегодня исполняется ровно ПЯТЬ ЛЕТ с того момента, как первый заместитель городского головы В.В.Войтенко, он же «воца-2-минутки», присвоив властные полномочия депутата Сумского городского совета не будучи таковым, вмешавшись в работу системы электронного голосования, преступил ЗАКОН!

Суд продолжается уже больше ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ, однако преступник до сих пор не только не находится в местах не столь отдаленных, но и по-прежнему является первым заммэра города Сумы.

О, Господи, чудны твои дела на территории «государства» Украина! :-(», - написал он.

Именно в тот день, 5 лет назад, на сессии Сумского горсовета голосовали за утверждение результатов мусорного конкурса. У Владимира Войтенко нашли карточку депутат Сергея Науменко, который отсутствовал на сессии.

Рядом, кстати, сидел тогдашний депутат горсовета, а позже депутат облсовета и даже один год его глава Семен Салатенко, который был явно в курсе событий.

Мэр Сум Александр Лысенко обещал тогда разобраться со своим замом. Разборки затянулись на 5 лет… Тем временем сумчане по-тихоньку привыкли к текущим машинам «А-Муссона», который тогда выиграл конкурс на вывоз мусора с ¾ территории города. За это время тарифы на вывоз мусора были подняты в несколько раз, также не без участия В.Войтенко, который голосовал за них, будучи членом исполкома.