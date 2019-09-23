Сумчанку будут судить за отправку девушек в сексуальное рабство в Германию

По версии следствия, подозреваемая с целью наживы через социальные сети подыскивала сумчанок, которые находились в трудном материальном положении, и отправляла их в Германию. Там ее сообщник обеспечивал женщин жильем и занимался поиском клиентов.
В частности задокументировано, как женщина в ноябре 2019 года обещает двум завербованным девушкам лично оплатить услуги по оформлению необходимых документов для их выезда за границу. В то же время женщина скрывала от девушек информацию о потенциальных рисках для их здоровья и даже жизни, обещая нормальные условия «работы» и большую плату. Близким же людям обвиняемая рассказывала, как клиенты жестоко ведут себя с девушками и они фактически попадают в рабство.
Кроме того, женщина помогла своему сообщнику получить поддельные украинские водительские права.
Разоблачить преступные действия обвиняемой удалось благодаря скоординированным действиям Сумского пограничного отряда, отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры. Материалы по сообщнику обвиняемой выделены в отдельное производство и направлены компетентным органам Германии, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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