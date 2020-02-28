В мэрии знают, что в Сумах мало велодорожек, но больше делать их не собираются Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать транспортную сеть велодорожек!».

«Обращаюсь к вам с просьбой, чтобы сделать наш город более приспособленным для велосипедистов и помочь улучшению экологической ситуации, создав полноценную сеть велодорожек! В этом проекте я вижу только одни плюсы! Реализация этой идеи помогаете людям пересесть на экологический транспорт (что сейчас очень популярно в Европе). В нашем городе достаточно много людей, которые любят активно проводить свое время, но из-за отсутствия велодорожек, вынуждены отказывать себе в этом удовольствии или на свой риск едут прямо по проезжей части. Уделив внимание этой идее, можно поспособствовать уменьшению автомобильных выхлопов, создающих парниковый эффект, в результате которого, мы имеем резкий скачок температур (что и сейчас заметно, потому что +2 зимой это не нормально). Давайте начнем перемены к лучшему со своего города! Буду очень благодарна, если вы не только рассмотрите, но и реализуете этот проект!», - писала автор петиции Грицай Марина Алексеевна.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем, что в рамках Комплексной целевой программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Сумы по заказу Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета за период 2017-2018 гг. в пределах выделенного финансирования были выполнены работы по капитальному ремонту тротуаров с обустройством велодорожек.

Вместе с тем, к сожалению, необходимо отметить, что инфраструктура для движения велосипедистов в городе Сумы практически отсутствует. Общая протяженность оборудованных велосипедных дорожек составляет 5,65 км.

Дополнительно сообщаем, что в городе функционирует ряд общественных организаций, которые популяризируют развитие велосипедного движения. Так, ОО «Федерация велосипедного спорта Сумской области» вместе с любителями велосипедного спорта в начале 2020 года была подана электронная петиция «Создание велосипедной трассы в парке «Сказка». Указанную петицию подписало 290 человек из 250 необходимых.

Согласно решению Сумского городского совета от 24.12.2019 №6248-МР «О бюджете Сумской городской объединенной территориальной громады на 2020 год» для Департамента инфраструктуры города предусмотрены расходы на реконструкцию детского парка «Сказка» в г. Сумы (эскизный проект). Во время выполнения вышеуказанных работ Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета совместно с проектно организацией будет рассмотрено предложение по созданию велосипедной трассы в детском парке «Сказка».

Напомним: так называемые велодорожки на тротуарах, часто даже без обозначения знаками, обычно закачиваются резкими обрывами в бездну не ремонтированных дорог, которые пересекаются с ними. Особенно запоминающаяся «велодорожка» была построена в 2018 году на ул. Прокофьева. В прошлом году несколько прыжков в бездну было устранено, однако не все…