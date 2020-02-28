Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28500

В Сумах сжигание мусора привело к пожару

17 марта в 13:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Донской, район Барановки.

На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

Как было установлено, огонь охватил небольшую деревянную хозяйственную постройку и перекинулся на расположенную рядом аналогичное соседское сооружение. Порывы ветра создавали угрозу дальнейшего распространения огня. В 14:08 удалось локализовать возгорание и остановить продвижение пламени. А уже в 14:18 пожар был ликвидирован.

Всего на месте работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, пожилая женщина сжигала мусор на своем приусадебном участке, и порывами ветра огонь перекинулся на сухую растительность, а с нее на расположенные рядом соседские постройки. Подчеркиваем, такие безответственные действия могут привести не только к материальному ущербу, но и даже к человеческим жертвам! Строго соблюдайте правила пожарной безопасности, а при обнаружении возгорания на открытых территориях и в лесах немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар

По тематике

Вчера 14:33

На Сумщине горел гараж

В Краснопольском районе пожарные ликвидировали возгорание гаража....

Вчера 12:56

На Сумщине сжигание мусора привело к пожару в жилом секторе

16 марта в 16:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в пгт Терны Недригайловского района....

Вчера 11:53

В Сумах горела многоэтажка

Пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки....

Вчера 11:45

В Сумах горела дача (видео)

Спасатели ликвидировали возгорание дома в одном из садовых кооперативов....

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание камыша (видео)
Вчера 11:17

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание камыша (видео)

16 марта в 18:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой растительности в с. Слобода Бурынского района....

Новости

Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме
Вчера 17:23
Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
16.03.2020 12:02
Сумська міська рада припиняє прийом громадян
Сегодня 13:35
В Украине отложили весенний призыв из-за коронавируса
Сегодня 13:28
На Сумщине за убийство отца дали 5 лет
Сегодня 13:00
У Сумській облдержадміністрації тимчасово призупинено прийом громадян
Сегодня 12:49
В Сумах на Химгородке пропала женщина (фото)
Сегодня 12:38
В Сумах на улице нашли труп женщины
Сегодня 12:26
В сумских троллейбусах и автобусах – не больше 10 пассажиров
Сегодня 12:08
58 молдаван из России несмотря на запрет проехали транзитом через Сумщину
Сегодня 11:48
В Сумах сжигание мусора привело к пожару
Сегодня 11:28
В мэрии знают, что в Сумах мало велодорожек, но больше делать их не собираются
Сегодня 11:16
view counter

Статьи

Сумскую команду ждет омоложение
Сегодня 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.