В Сумах сжигание мусора привело к пожару 17 марта в 13:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Донской, район Барановки.

На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

Как было установлено, огонь охватил небольшую деревянную хозяйственную постройку и перекинулся на расположенную рядом аналогичное соседское сооружение. Порывы ветра создавали угрозу дальнейшего распространения огня. В 14:08 удалось локализовать возгорание и остановить продвижение пламени. А уже в 14:18 пожар был ликвидирован.

Всего на месте работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, пожилая женщина сжигала мусор на своем приусадебном участке, и порывами ветра огонь перекинулся на сухую растительность, а с нее на расположенные рядом соседские постройки. Подчеркиваем, такие безответственные действия могут привести не только к материальному ущербу, но и даже к человеческим жертвам! Строго соблюдайте правила пожарной безопасности, а при обнаружении возгорания на открытых территориях и в лесах немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.