58 молдаван из России несмотря на запрет проехали транзитом через Сумщину

Ними транзитом из России в Украину ехали 58 граждане Молдовы, которые в дальнейшем должны были двигаться к украинско-молдавской границе.
Учитывая, что пропуск иностранцев в Украине временно приостановлен, но учитывая гуманитарную цель, руководством Госпогранслужбы, в соответствии с требованиями статьи 8 Закона Украины «О пограничном контроле», принято отдельное решение о транзите по территории Украины этими 58 гражданами.
Для обеспечения этого было организовано сотрудничество с представителями патрульной полиции, которые после оформления граждан начали сопровождение колонны до границы с Молдовой.
Всего за минувшие сутки от российско-украинской границы доя украинско-молдавской границы пограничниками совместно с сотрудниками патрульной полиции обеспечен транзит по территории Украины 116 иностранцам.
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