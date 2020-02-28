58 молдаван из России несмотря на запрет проехали транзитом через Сумщину 17 марта в пункт пропуска «Бачевск» на Сумщине прибыла колонна из 7 транспортных средств.

Ними транзитом из России в Украину ехали 58 граждане Молдовы, которые в дальнейшем должны были двигаться к украинско-молдавской границе.

Учитывая, что пропуск иностранцев в Украине временно приостановлен, но учитывая гуманитарную цель, руководством Госпогранслужбы, в соответствии с требованиями статьи 8 Закона Украины «О пограничном контроле», принято отдельное решение о транзите по территории Украины этими 58 гражданами.

Для обеспечения этого было организовано сотрудничество с представителями патрульной полиции, которые после оформления граждан начали сопровождение колонны до границы с Молдовой.

Всего за минувшие сутки от российско-украинской границы доя украинско-молдавской границы пограничниками совместно с сотрудниками патрульной полиции обеспечен транзит по территории Украины 116 иностранцам.