Сумские пограничники нашли у россиянина старинные грампластинки В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле гражданина РФ обнаружили старинные грампластинки.

Сегодня, 18 марта, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу в Россию старинных грампластинок.

Коллекцию в количестве 11 граммофонных пластинок, изготовленных в середине ХХ века, пограничный наряд обнаружил при осмотре легкового автомобиля марки «Lada Largus», на котором оставлял Украину гражданин России.

Сейчас обнаруженные грампластинки, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты.