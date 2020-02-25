Сумские пограничники нашли у россиянина старинные грампластинки

Сегодня, 18 марта, в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу в Россию старинных грампластинок.
Коллекцию в количестве 11 граммофонных пластинок, изготовленных в середине ХХ века, пограничный наряд обнаружил при осмотре легкового автомобиля марки «Lada Largus», на котором оставлял Украину гражданин России.
Сейчас обнаруженные грампластинки, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты.
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