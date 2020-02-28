В сумских троллейбусах и автобусах – не больше 10 пассажиров Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 №215 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» с 12.00 18 марта до 3 апреля КП «Электроавтотранс» при осуществлении перевозок ограничивает количество пассажиров в подвижном составе.

Одновременно в салоне могут находиться не более 10 человек. В связи с этим на период карантина посадка будет осуществляться только через первые двери транспортного средства. В случае невыполнения требований, предусмотренных Постановлением, водитель имеет право остановить движение и вызвать полицию. При этом обращаем внимание пассажиров на то, что администрация вместе с городскими властями г. Сумы делает все возможное, чтобы количество коммунального транспорта в пиковые часы не уменьшалось, однако не исключена вероятность отклонения от графика.

КП «Электроавтотранс» призывает каждого пассажира к самосознанию. В первую очередь, старайтесь не передвигаться по городу без необходимости. Это касается и пользования коммунальным транспортом. Будьте ответственными, проявляйте уважение к окружающим, помогайте тем, кому это нужно. Ответственность за соблюдение правил лежит на каждом из нас.