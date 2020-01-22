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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:38447

В Сумах на Химгородке пропала женщина (фото)

Сумским отделом полиции разыскивается Куриленко Наталья Николаевна, 24.03.1980 года рождения, жительница пгт Степановка Сумского района.

13 марта 2020 года около 8:00, женщина покинула место работы по улице Линейной (р-н Химгородка) в городе Сумы и по месту жительства не появилась.

Приметы гражданки Куриленко Н.М. - на вид 35-40 лет, худощавая, рост 165-170 см, имеет волосы черного цвета.

Была одета в костюм спортивный черного цвета, куртку черного цвета, кроссовки бежевого цвета с белой подошвой. При себе могла иметь телефон «Самсунг», сумку кожаную черного цвета и пакет полиэтиленовый сиреневого цвета.

Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение разыскиваемой или обстоятельства ее исчезновения, просьба срочно сообщить об этом в полицию города по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, Сумской отдел полиции. И по телефонам 0-542- 66-72-04, 0-50-30-72-005, 0-50-40-73-102 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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