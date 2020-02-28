Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49273

У Сумській облдержадміністрації тимчасово призупинено прийом громадян

Для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні оголошено карантин з 12 березня по 3 квітня. На період карантину громадян просять, за можливості, уникати особистого відвідування органів державної влади.

На час скасування прийому громадян у приміщенні Сумської облдержадміністрації буде розміщена спеціальна скринька «Для звернень громадян». Жителі області також можуть направити своє звернення за поштовою адресою: майдан Незалежності, 2, м.Суми, 40030 або, не виходячи з дому, передати його у телефонному режимі чи направити лист на офіційну електронну адресу: zvern@sm.gov.ua.

Консультації у відділі роботи із зверненнями громадян у телефонному режимі в робочий час – за телефонами (0542) 62-98-18, (0542) 63-18-29.

Оператори Сумського обласного контактного центру також оперативно приймуть Вашу заяву у телефонному режимі та невідкладно надішлють Ваше звернення органам влади відповідно до їхньої компетенції. Телефони контактного центру:  (0542) 66-33-77 – безкоштовно для жителів м. Суми і Сумського району та 0800-301-501 – безкоштовно для всіх жителів Сумської області. ДУ «Сумський обласний контактний центр» функціонує з Пн по Пт з 8-00 до 18-00. Електронна адреса: kol_centr@sm.gov.ua.

Общество Карантин Коронавирус Прием граждан Сумская ОГА

По тематике

Сумська міська рада припиняє прийом громадян
Сегодня 13:35

Сумська міська рада припиняє прийом громадян

Сумчани можуть звертатись до міських посадовців під час карантину дистанційно....

В Украине отложили весенний призыв из-за коронавируса
Сегодня 13:28

В Украине отложили весенний призыв из-за коронавируса

В Украине на время действия карантина приостановили мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу....

В сумских троллейбусах и автобусах – не больше 10 пассажиров
Сегодня 12:08

В сумских троллейбусах и автобусах – не больше 10 пассажиров

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 №215 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19» с 12.00 18 марта...

58 молдаван из России несмотря на запрет проехали транзитом через Сумщину
Сегодня 11:48

58 молдаван из России несмотря на запрет проехали транзитом через Сумщину

17 марта в пункт пропуска «Бачевск» на Сумщине прибыла колонна из 7 транспортных средств....

Сегодня 09:43

Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус? (видео)

Об этом журналистам СТС рассказал заммэра Сум Максим Галицкий....

Новости

Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме
Вчера 17:23
Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
16.03.2020 12:02
Сумська міська рада припиняє прийом громадян
Сегодня 13:35
В Украине отложили весенний призыв из-за коронавируса
Сегодня 13:28
На Сумщине за убийство отца дали 5 лет
Сегодня 13:00
У Сумській облдержадміністрації тимчасово призупинено прийом громадян
Сегодня 12:49
В Сумах на Химгородке пропала женщина (фото)
Сегодня 12:38
В Сумах на улице нашли труп женщины
Сегодня 12:26
В сумских троллейбусах и автобусах – не больше 10 пассажиров
Сегодня 12:08
58 молдаван из России несмотря на запрет проехали транзитом через Сумщину
Сегодня 11:48
В Сумах сжигание мусора привело к пожару
Сегодня 11:28
В мэрии знают, что в Сумах мало велодорожек, но больше делать их не собираются
Сегодня 11:16
view counter

Статьи

Сумскую команду ждет омоложение
Сегодня 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.