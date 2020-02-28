У Сумській облдержадміністрації тимчасово призупинено прийом громадян Для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні оголошено карантин з 12 березня по 3 квітня. На період карантину громадян просять, за можливості, уникати особистого відвідування органів державної влади.

На час скасування прийому громадян у приміщенні Сумської облдержадміністрації буде розміщена спеціальна скринька «Для звернень громадян». Жителі області також можуть направити своє звернення за поштовою адресою: майдан Незалежності, 2, м.Суми, 40030 або, не виходячи з дому, передати його у телефонному режимі чи направити лист на офіційну електронну адресу: zvern@sm.gov.ua.

Консультації у відділі роботи із зверненнями громадян у телефонному режимі в робочий час – за телефонами (0542) 62-98-18, (0542) 63-18-29.

Оператори Сумського обласного контактного центру також оперативно приймуть Вашу заяву у телефонному режимі та невідкладно надішлють Ваше звернення органам влади відповідно до їхньої компетенції. Телефони контактного центру: (0542) 66-33-77 – безкоштовно для жителів м. Суми і Сумського району та 0800-301-501 – безкоштовно для всіх жителів Сумської області. ДУ «Сумський обласний контактний центр» функціонує з Пн по Пт з 8-00 до 18-00. Електронна адреса: kol_centr@sm.gov.ua.