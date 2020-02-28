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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00126

На Сумщине за убийство отца дали 5 лет

К 5 годам лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни своего отца.

Бурынским отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 38-летнего мужчины, который лишил жизни собственного отца.

Событие произошло 15 ноября 2019 года в с. Верхняя Сагаревка Бурынского района. Мужчина вернулся домой около 18 часов в состоянии алкогольного опьянения. На бытовой почве у него возник с отцом словесный конфликт, в ходе которого младший нанес старшему несколько ударов. Когда он осознал, что натворил, вызвал «скорую». Медики в течение 10 дней боролись за жизнь пострадавшего, однако 26 ноября 2019 года он умер в больнице.

В суде обвиняемый вину свою признал полностью, заверил, что раскаивается. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, поэтому обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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