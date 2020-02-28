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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4089

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности

17 марта в 17:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в районе ул. Николая Лукаша областного центра.

На тушение направили отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, на открытой территории загорелись остатки растительности на площади около 2 га. Порывами ветра огонь быстро распространялся. Также для обеспечения подачи воды на тушение в достаточном количестве, пришлось направлять автоцистерну для дозаправки от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 2 км от места возгорания.

В 18:43 удалось остановить дальнейшее распространение пламени, а в 20:08 – полностью обуздать возгорание.

Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава на 1 единице техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Спасатели в очередной раз призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и не сжигать сухостой, а при обнаружении возгорания в лесах, посадках, на открытых территориях немедленно звонить на линию экстренного вызова «101».

Общество Пожар

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