В Украине отложили весенний призыв из-за коронавируса В Украине на время действия карантина приостановили мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

«По распоряжению Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областных сборных пунктов, — до отдельного распоряжения», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.

Председателям призывных комиссий также рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенных местными органами исполнительной власти.