В Украине отложили весенний призыв из-за коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.
«По распоряжению Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областных сборных пунктов, — до отдельного распоряжения», — говорится в сообщении.
Председателям призывных комиссий также рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенных местными органами исполнительной власти.
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