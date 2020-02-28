Сумська міська рада припиняє прийом громадян Сумчани можуть звертатись до міських посадовців під час карантину дистанційно.

Прийом звернень громадян та запитів на публічну інформацію у міській раді на період дії карантинних заходів здійснюватиметься поштою або через електронні сервіси.

Електрона адреса для направлення звернень: letter@smr.gov.ua, для направлення запитів на публічну інформацію: zapyt@smr.gov.ua.

Консультації можна отримати за телефоном: 70-06-12- відділ звернень громадян, 70-06-11 – сектор забезпечення доступу до публічної інформації.

Також громадяни можуть залишити свої письмові звернення та запити у спеціальних скриньках, що розташовані при вході до адмінбудівлі (майдан Незалежності, 2).

Прийоми громадян з особистих питань керівництвом міської ради у період дії карантинних заходів не проводитимуться.