Сумська міська рада припиняє прийом громадян

Прийом звернень громадян та запитів на публічну інформацію у міській раді на період дії карантинних заходів здійснюватиметься поштою або через електронні сервіси.
Електрона адреса для направлення звернень: letter@smr.gov.ua, для направлення запитів на публічну інформацію: zapyt@smr.gov.ua.
Консультації можна отримати за телефоном: 70-06-12- відділ звернень громадян, 70-06-11 – сектор забезпечення доступу до публічної інформації.
Також громадяни можуть залишити свої письмові звернення та запити у спеціальних скриньках, що розташовані при вході до адмінбудівлі (майдан Незалежності, 2).
Прийоми громадян з особистих питань керівництвом міської ради у період дії карантинних заходів не проводитимуться.
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