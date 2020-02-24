К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 17 марта установила тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку и тарифы на услугу по снабжению тепловой энергии по категориям потребителей 22 лицензиатам, среди которых и ООО «Сумытеплоэнерго».
Тариф на производство для населения уменьшен на 11,4%, религиозных организаций - 15,8%, бюджетных - 12,3%, других потребителей - 10,8%.
В частности, согласно Постановлению № 639 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 14 января 2020 № 89» тариф на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку для нужд населения (без НДС) на тепловую энергию составляет 1033,52 грн / Гкал (было 1170,97), в том числе:
- на производство тепловой энергии - 664,39 грн / Гкал (было 766,68)
- на транспортировку тепловой энергии - 360,14 грн / Гкал (было 395,30)
- тариф на поставку тепловой энергии - 8,99 грн / Гкал.
Тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для нужд населения составит 1240,22 грн / Гкал (с НДС); для нужд бюджетных учреждений - 1211,30 грн / Гкал (с НДС); для нужд других потребителей (кроме населения) - 1194,17 грн / Гкал (с НДС); для нужд религиозных организаций - 1124,54 грн / Гкал (с НДС).
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