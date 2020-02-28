В Сумах серьезное ДТП на 20 лет Победы: трое пострадавших (обновлено)

По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, столкнулись «Инфинити» и «ДЭУ Ланос», которые двигались навстречу друг другу.
Предварительно, водитель «Инфинити» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали водитель «Ланоса» и два пассажира «Инфинити».
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК, пишет sumy.today.
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