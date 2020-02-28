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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:52908

В Сумах серьезное ДТП на 20 лет Победы: трое пострадавших (обновлено)

Авария произошла сегодня около 13.00 на ул. 20 лет Победы на спуске к Прокофьевскому мосту.

По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, столкнулись «Инфинити» и «ДЭУ Ланос», которые двигались навстречу друг другу.

Предварительно, водитель «Инфинити» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали водитель «Ланоса» и два пассажира «Инфинити».

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК, пишет sumy.today.

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Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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