В Сумах серьезное ДТП на 20 лет Победы: трое пострадавших (обновлено) Авария произошла сегодня около 13.00 на ул. 20 лет Победы на спуске к Прокофьевскому мосту.

По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, столкнулись «Инфинити» и «ДЭУ Ланос», которые двигались навстречу друг другу. Предварительно, водитель «Инфинити» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали водитель «Ланоса» и два пассажира «Инфинити». По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК, пишет sumy.today.