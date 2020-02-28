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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59233

Сумская полиция предупреждает: интернет-мошенники придумали новую схему обмана

Аферисты, используя ситуацию, которая сложилась в стране вокруг эпидемии коронавируса, предлагают доверчивым гражданам через Интернет купить лекарства, вакцину или заказать респираторные или противовирусные средства.

Работники полиции предупреждают быть внимательными и всячески проверять полученную информацию из незнакомых, малознакомых или подозрительных источников.

Злоумышленники рассылают письма якобы с новостями от Всемирной организации здравоохранения, которая является одним из основных источников информации о коронавирусе. Но на самом деле их цель - заставить потенциальную жертву перейти на созданный ими веб-ресурс, с помощью которого они узнают и похищают личную информацию или информацию финансового характера.

Еще один вид мошенничества - распространение электронных писем с предложениями заказать маски для лица, которые якобы способны защитить человека от опасной болезни. Схема построена таким образом, что жертвы невольно раскрывают мошенникам личную информацию и свои финансовые данные.

Сейчас во Всемирной сети невероятно популярные запросы «средство для дезинфекции рук» и «маски для лица», и аферисты активно используют повышенный спрос на эти товары в целях собственного обогащения.

Поэтому, полиция советует гражданам критически относиться к предложенным ссылок и не загружать вложения, присланные из неизвестных источников, а также избегать или вообще игнорировать просьбу ввести банковские данные или данные для входа в аккаунт электронной почты или соцсети. Как правило, именно так мошенники выманивают конфиденциальную информацию пользователя. Также правоохранители советуют остерегаться электронных писем, в которых предлагают срочно приобрести лекарства или вакцины, в том числе - и от коронавируса. Помните: лекарства и медицинские средства можно покупать только в специализированных магазинах и аптечных пунктах.

Будьте внимательны и осмотрительны, и тогда вам не придется быть жертвой противоправных посягательств.

Право Коронавирус Мошенничество

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