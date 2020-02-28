В Сумах спасатели освободили пострадавшего из искореженного авто (видео)

По предварительным данным, в Сумах в районе перекрестка ул. Герасима Кондратьева и 20 лет Победы произошло столкновение Infiniti QX80 и Daewoo Lanos.
Уже через 5 минen на место вызова прибыло дежурное отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле на базе Ford Ranger и работники оперативно-координационного центра Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.
Помощи нуждался водитель Daewoo, которого зажало деформированными конструкциями авто. С помощью спецоборудования спасатели деблокировали пострадавшего и передали работникам экстренной медицинской помощи. Мужчину 1988 г.р. срочно доставили в центральную городскую больницу.
Всего на месте ДТП работали 6 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обстоятельства и причины дорожной аварии выясняют правоохранители, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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