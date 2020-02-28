В Сумах спасатели освободили пострадавшего из искореженного авто (видео) 18 марта в 12:53 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в Сумах в районе перекрестка ул. Герасима Кондратьева и 20 лет Победы произошло столкновение Infiniti QX80 и Daewoo Lanos.

Уже через 5 минen на место вызова прибыло дежурное отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле на базе Ford Ranger и работники оперативно-координационного центра Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Помощи нуждался водитель Daewoo, которого зажало деформированными конструкциями авто. С помощью спецоборудования спасатели деблокировали пострадавшего и передали работникам экстренной медицинской помощи. Мужчину 1988 г.р. срочно доставили в центральную городскую больницу.

Всего на месте ДТП работали 6 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Обстоятельства и причины дорожной аварии выясняют правоохранители, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.