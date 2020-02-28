На Сумщине пьяный водитель оказал сопротивление полицейским

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Липоводолинского отделения полиции, которые несли службу по надзору за безопасностью дорожного движения, получили информацию, что водитель одного из авто предположительно находится в состоянии опьянения.
Когда указанную машину остановили правоохранители убедились, что водитель сильно пьян. По требованию выйти из автомобиля и предъявить документы, подтверждающие право управления транспортным средством, 43-летний мужчина ответил нецензурной бранью и агрессией. На предупреждение о применении в случае неповиновения спецсредств и физической силы отреагировал тем, что повредил униформу полицейского и бодикамеру.
«Наши сотрудники задержали дебошира и доставили в участок, - комментирует ситуацию Александр Гресь, начальник Липоводолинского отделения полиции. - Его действия следователи квалифицировали в соответствии с ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), и в рамках открытого уголовного производства объявили подозрение в совершении преступления. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания».
Досудебное расследование продолжается. За содеянное мужчине грозит ограничение свободы на срок до двух лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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