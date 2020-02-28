У трех сумчан не подтвердилась коронавирусная инфекция Об этом сообщил во время брифинга замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош.

Всего в области, по состоянию на 18 марта, три человека с подозрением на коронавирус, сообщил Иван Боршош. Информация о наличии вируса у еще трех жителей Сумщины не подтвердилась, - тесты отрицательные, пишет UA:СУМИ.