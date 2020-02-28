Розпочато онлайн-трансляцію курсів з підготовки до ЗНО під час карантину Під час карантину на ТК «РАДА» та YouTube-каналі МОН з 17 березня стартувала трансляція курсів з підготовки до ЗНО з лекцій з української мови та літератури, біології, математики та історії України.

«Карантин ніколи не сприяє якісному навчанню. Учні випускних класів особливо від цього страждають. Саме тому з ініціативи Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ми хочемо нагадати про те, що існують якісні онлайн-інструменти підготовки до ЗНО. Ми дуже вдячні нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії – за те, що зголосились поділитися своїм контентом та дозволили транслювати його на телеканалі «Рада» та YouTube-каналі МОН. Ті, хто мають якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій та швидко вибрати для проходження найкращий для себе курс. Ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК «Рада», – відзначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира МАНДЗІЙ.

Трансляція відбуватиметься за таким графіком:

Середа: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00

Четвер: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00

П’ятниця: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00

Субота та неділя: 10:00 - 20:00 (6,5 годин із перервами)

Офіційний канал МОН, де відбуватиметься трансляція, тут.

Повні курси підготовки до ЗНО з тестами, завданнями та конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій: EdEra: ed-era.com; ILearn (Освіторія): ilearn.org.ua; Prometheus: prometheus.org.ua; BeSmart: besmart.study.

Нагадуємо, що МОН переводить частину працівників на дистанційний режим роботи та призупиняє прийом громадян, водночас уся кореспонденція буде опрацьовуватись у звичному режимі.