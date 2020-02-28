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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14293

На Сумщине произошло смертельное ДТП

Конотопская полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП.

Происшествие произошло 17 марта, около 22:00, на окраине села Терновка Конотопского района. В результате столкновения с деревом ВАЗа погиб ее 21-летний водитель.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством Конотопского отдела полиции. Правоохранители предполагают, что водитель «девятки» не справился на повороте с управлением, и в результате автомобиль на скорости съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм молодой человек погиб на месте происшествия.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). И назначили в рамках начатого досудебного расследования ряд экспертиз - для объективного установления причин и деталей аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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