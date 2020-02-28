На Сумщине произошло смертельное ДТП Конотопская полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП.

Происшествие произошло 17 марта, около 22:00, на окраине села Терновка Конотопского района. В результате столкновения с деревом ВАЗа погиб ее 21-летний водитель.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством Конотопского отдела полиции. Правоохранители предполагают, что водитель «девятки» не справился на повороте с управлением, и в результате автомобиль на скорости съехал в кювет и врезался в дерево. От полученных травм молодой человек погиб на месте происшествия.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). И назначили в рамках начатого досудебного расследования ряд экспертиз - для объективного установления причин и деталей аварии, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.