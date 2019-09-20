На Сумщине задержали военного контрабандиста

Прокуратурой Сумской области 17 марта сообщено о подозрении жителю Сумской области, который нарушил установленный порядок передачи товаров, подлежащих государственному экспертному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).
Установлено, что на протяжении 2017-2019 годов ряд подконтрольных подозреваемому коммерческих структур через процедуры конкурсных закупок поставляли Вооруженным силам Украины на сумму около 400 тыс. грн партии товаров военного назначения, в частности фотобумагу регистрирующего типа, которая используется военнослужащими Воздушных сил для графического воспроизведения полетной информации.
При этом, не имея соответствующего разрешения или заключения Государственной службы экспертного контроля Украины на осуществление международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю, указанный товар был перемещен подозреваемым из Российской Федерации на территорию Украины вне пунктов пропуска, в нарушение порядка установленного действующим законодательством.
Противоправную деятельность подозреваемого разоблачили Управление СБУ в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Продолжаются следственные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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