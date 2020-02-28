Только в пятницу на Сумщину поступят тест-системы для выявления коронавируса Как сообщили на брифинге в облгосадминистрации, в пятницу в область поступят 2 тест-системы, рассчитанные на 200 исследований.

В Сумах находятся в больницах с подозрением на коронавирус 1 женщина 47 лет, 1 женщина 30 лет, 1 мужчина 29 лет и 1 подросток - 15 лет. В Лебедине с подозрением на коронавирус - два юноши 15 и 17 лет, которые на прошлой неделе вернулись из Европы. Они в самоизоляции под наблюдением местных врачей.

По оперативным данным, подозрение на коронавирус не подтвердилось у 47-летней женщины, находится в больнице в Сумах, и у двух юношей 15 и 17 лет из г. Лебедин. Результаты на заболевание COVID-19 у всех трех отрицательные.

В Сумской области принимают все необходимые меры для предупреждения распространения коронавируса. На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения области имеются 65 аппаратов искусственной вентиляции легких, расположенных в отделениях интенсивной терапии. В частности, в Ахтырский ЦРБ есть 6 ИВЛ, Глуховской ЦРБ - 4, Конотопской - 5, Кролевецкой - 2, Роменской - 4, Сумской ЦРБ - 2, Тростянецкой ЦРБ - 2, Шосткинской - 4, городская клиническая больница г. Сумы - 6, 5-я городская клиническая больница г. Сумы - 3, областной онкодиспансер - 1, областная клиническая инфекционная больница - 2, городская детская клиническая больница г. Сумы - 5, областной перинатальный центр - 7, областная детская клиническая больница - 4, областная клиническая больница - 5.