В Сумах пассажир с кондуктором вытолкнули лишнюю пассажирку из троллейбуса (видео) Сегодня, 18 марта, с 12.00 сумские троллейбусы и автобусы должны перевозить не более 10 пассажиров.

Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Не все сумчане согласны с такими нормами, пытаясь доехать до места назначение во что бы то ни стало. Тем более, что и так проблем с коммунальным транспортом в городе много уже давно. Вопиющий случай произошел сегодня в обед на остановке «ул. СКД», где один из пассажиров, мужчина, силой вытолкал лишнюю пассажирку за двери.