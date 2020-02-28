В Сумах пассажир с кондуктором вытолкнули лишнюю пассажирку из троллейбуса (видео)

Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Не все сумчане согласны с такими нормами, пытаясь доехать до места назначение во что бы то ни стало. Тем более, что и так проблем с коммунальным транспортом в городе много уже давно. Вопиющий случай произошел сегодня в обед на остановке «ул. СКД», где один из пассажиров, мужчина, силой вытолкал лишнюю пассажирку за двери.
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