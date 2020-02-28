Сумской дуатлон перенесли из-за коронавируса

Об этом сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.
«Здоровье наших участников и всех задействованных превыше всего. Нам прискорбно это признавать, но Duathlon 27.5 переносится на вторую половину 2020 года. Все регистрации участников будут сохранены на новую дату, а сами участники обязательно проинформированы.
До конца текущего месяца совместно с городской администрацией мы определим новую дату проведения соревнований.
Со своей стороны советуем соблюдение карантинных норм и рекомендаций во время пандемии Соdiv-19.
Берегите себя, свои близких и жизнь других людей!», - говорится в сообщении.
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