Сумской дуатлон перенесли из-за коронавируса Соревнования по дуатлону, которые планировалось провести 18 апреля, перенесли.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.

«Здоровье наших участников и всех задействованных превыше всего. Нам прискорбно это признавать, но Duathlon 27.5 переносится на вторую половину 2020 года. Все регистрации участников будут сохранены на новую дату, а сами участники обязательно проинформированы.

До конца текущего месяца совместно с городской администрацией мы определим новую дату проведения соревнований.

Со своей стороны советуем соблюдение карантинных норм и рекомендаций во время пандемии Соdiv-19.

Берегите себя, свои близких и жизнь других людей!», - говорится в сообщении.