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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3853

Сумской дуатлон перенесли из-за коронавируса

Соревнования по дуатлону, которые планировалось провести 18 апреля, перенесли.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.

«Здоровье наших участников и всех задействованных превыше всего. Нам прискорбно это признавать, но Duathlon 27.5 переносится на вторую половину 2020 года. Все регистрации участников будут сохранены на новую дату, а сами участники обязательно проинформированы.

До конца текущего месяца совместно с городской администрацией мы определим новую дату проведения соревнований.

Со своей стороны советуем соблюдение карантинных норм и рекомендаций во время пандемии Соdiv-19.

Берегите себя, свои близких и жизнь других людей!», - говорится в сообщении.

Спорт Дуатлон Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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