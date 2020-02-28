В МОЗ озвучили статистику по коронавирусу в Украине

Таким образом, по состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо".
"По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и установленных контактных лиц.
По состоянию на утро 18 марта в Украине было лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.
Первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции в Мариуполе обнаружили у 52-летнего мужчины, который вернулся из Египта. Об этом поздно вечером 18 марта на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко.
"Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 на Донетчине. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта", - написал глава области.
Он отметил, что медики оказывают ему помощь — больницы обеспечены всем необходимым; лица, находившиеся с ним в контакте, обнаружены и находятся под наблюдением.
"Прошу жителей Мариуполя и области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной. Доверяйте только официально подтвержденным сообщением", - призвал Кириленко.
Также известно, что заразился нардеп Сергей Шахов.
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