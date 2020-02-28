Сумские газовики стали шить многоразовые маски (видео) В Сумах предприятие, которое шило спецодежду для работников газовых компаний, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 перепрофилировали, и теперь его сотрудники будут изготавливать медицинские маски.

Ежедневно на заводе шьют по семь тысяч штук защитных масок, а отдадут их бесплатно, говорится в сюжете ТСН.

Как только возникла угроза коронавирусной инфекции сумские газовики хотели купить готовые маски, но нужной партии в 100 тысяч штук, не нашли. Тогда и решили их пошить на базе предприятия, которое еще недавно обшивало спецодеждой все газораспределительные компании в Украине.

Новое задание сотрудники восприняли с пониманием, но немного нервничали. Поскольку о дефиците масок по всей стране знают из собственного опыта.

«Нам объявили только сегодня. На смену пришли и сказали: будем шить. Тяжеловато, впервые же», - говорит одна из сотрудниц.

Кроме того, когда мастера начали изготавливать маски, оказалось, что в стране не хватает нужной на них ткани - мадаполама. За несколько дней технологи обзвонили поставщиков и забрали все остатки. Его на маску идет три слоя, вместо восьми марли.

«Эту ткань мы используем в три слоя. Рекомендуемое время использования два часа, но она подлежит стирке и термообработке. То есть, горячим утюгом «проходите», и она готова к повторному использованию», - объясняет технолог предприятия Наталья Иваницкая.

Однако, вскоре возникла проблема с резинкой для масок. Которая должна быть белого цвета, а нашли только черную.

Линии производства рассчитаны на семь тысяч масок в день. За неделю мастера должны изготовить и отправить первую партию в города, где появились первые инфицированные COVID-19.