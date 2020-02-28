Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00280

В Сумах обещают доремонтировать дорогу по Нижнесыроватской

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт участка дороги возле Центральной районной больницы по ул. Нижнесыроватская».

«Прошу отремонтировать участок дороги, а именно 600 метров дорожного покрытия по ул. Нижнесыроватская - от Центральной районной больницы до ул. Римского-Корсакова. Ямы на дорогах уже доставили неприятности многим водителям. По этой дороге ездят машины скорой помощи, перевозят больных», - писал автор петиции Краснянский Вадим Петрович.

Ответ на электронную петицию:

«С целью поддержания дорожной сети в надлежащем эксплуатационном состоянии за счет средств местного бюджета на основании заключенного договора КП "Дорремстрой» в 2019 году выполнены работы по текущему ремонту улично-дорожной сети на 19 улицах объемом 130,8 тыс. кв. м, в том числе по ул. Нижнесыроватская.

Дополнительно сообщаем, что после выполнения первоочередных мероприятий по приведению в надлежащее эксплуатационного состояния магистральных дорог г. Сумы, которыми курсирует пассажирский транспорт, при условии достаточного финансирования указанных мероприятий из городского бюджета, с победителем аукциона по предоставлению услуги по текущему ремонту улично-дорожной сети и искусственных сооружений в 2020 году будет проработано возможность приведения в надлежащее техническое состояние участка дорожного покрытия по ул. Нижнесыроватская (от Центральной районной больницы до ул. Римского-Корсакова)».

Напомним: в мэрии Сум уже 7-й год обещают отремонтировать подъездные и подходные пути к школам, детсадам и больницам. 7-й год!

Общество Петиция Ремонт дорог

По тематике

Сумчане на Девятке не дождутся своих евродворов
Сегодня 08:41

Сумчане на Девятке не дождутся своих евродворов

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Требуется ремонт дворов по ул. Ивана Сирка 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18»....

В мэрии знают, что в Сумах мало велодорожек, но больше делать их не собираются
Вчера 11:16

В мэрии знают, что в Сумах мало велодорожек, но больше делать их не собираются

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать транспортную сеть велодорожек!»....

Мэр Лысенко объявил Сумы городом ровных дорог
13.03.2020 16:04

Мэр Лысенко объявил Сумы городом ровных дорог

Городской голова Александр Лысенко провел рабочее совещание по началу ремонта улично-дорожной сети в Сумах в 2020 году....

13.03.2020 13:38

Маршрутчики под кайфом и дальше будут возить сумчан

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Медицинское обследование водителей сумских маршруток»....

10.03.2020 13:31

Городские власти продолжают отнекиваться от петиций сумчан

Традиционный ответ от городских властей: «Денег нет, но вы держитесь!»....

Новости

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
Вчера 14:12
Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме
17.03.2020 17:23
Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
16.03.2020 12:02
На Сумщине спасатели нашли в лесу 36 боеприпасов
Сегодня 09:20
В Сумах не продолжили мораторий на рекламу и не принимают схему ее размещения (видео)
Сегодня 09:20
Как дезинфицируют частные маршрутки, показал только один перевозчик в Сумах (видео)
Сегодня 08:55
Сумчане на Девятке не дождутся своих евродворов
Сегодня 08:41
В Сумах обещают доремонтировать дорогу по Нижнесыроватской
Сегодня 08:00
Сумские газовики стали шить многоразовые маски (видео)
Сегодня 07:33
В МОЗ озвучили статистику по коронавирусу в Украине
Сегодня 07:23
На сайті мерії Сум запрацював спеціальний розділ про COVID-19 1
Вчера 17:53
Сумской дуатлон перенесли из-за коронавируса
Вчера 17:38
view counter

Статьи

Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
Вчера 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
Вчера 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.