В Сумах обещают доремонтировать дорогу по Нижнесыроватской

«Прошу отремонтировать участок дороги, а именно 600 метров дорожного покрытия по ул. Нижнесыроватская - от Центральной районной больницы до ул. Римского-Корсакова. Ямы на дорогах уже доставили неприятности многим водителям. По этой дороге ездят машины скорой помощи, перевозят больных», - писал автор петиции Краснянский Вадим Петрович.
Ответ на электронную петицию:
«С целью поддержания дорожной сети в надлежащем эксплуатационном состоянии за счет средств местного бюджета на основании заключенного договора КП "Дорремстрой» в 2019 году выполнены работы по текущему ремонту улично-дорожной сети на 19 улицах объемом 130,8 тыс. кв. м, в том числе по ул. Нижнесыроватская.
Дополнительно сообщаем, что после выполнения первоочередных мероприятий по приведению в надлежащее эксплуатационного состояния магистральных дорог г. Сумы, которыми курсирует пассажирский транспорт, при условии достаточного финансирования указанных мероприятий из городского бюджета, с победителем аукциона по предоставлению услуги по текущему ремонту улично-дорожной сети и искусственных сооружений в 2020 году будет проработано возможность приведения в надлежащее техническое состояние участка дорожного покрытия по ул. Нижнесыроватская (от Центральной районной больницы до ул. Римского-Корсакова)».
Напомним: в мэрии Сум уже 7-й год обещают отремонтировать подъездные и подходные пути к школам, детсадам и больницам. 7-й год!
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