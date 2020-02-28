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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане на Девятке не дождутся своих евродворов

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Требуется ремонт дворов по ул. Ивана Сирка 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18».

«Дворы по данным адресам находятся в очень плохом состоянии. В данных дворах практически отсутствует асфальтное покрытие, благодаря чему дорога превратилась в не проходимые ямы и грязь. В этих дворах находятся детский садик, и начальная школа. Каждый день мамы с детьми вынуждены ходить через грязь и ямы.

Также в этих дворах нет нормальных тротуаров, вместо них идут грунтовые дорожки, во время дождя они превращаются в сплошное месиво, благодаря этому вся грязь с улицы несётся в квартиры людям. Ещё здесь требуется замена сетей водоснабжения, поскольку они все залатаны кусками, также в последнее время участились прорывы на них», - писал автор петиции Крикун Алексей Викторович.

Ответ на электронную петицию:

«По информации Управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, капитальный ремонт придомовых территорий в районе жилых домов № 2, 4, 10, 12, 14, 15, 18 по ул. Ивана Сирко титульным списком на 2020 год не предусмотрен.

По замене сетей водоснабжения Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета, как главным распорядителем средств, предусмотренных на расходы из бюджета Сумской городской ОТГ на проведение текущего ремонта водопроводных и канализационных сетей по вышеуказанным адресам. Работы будут выполнены в мае-июне 2020 года».

Напомним: городские власти уже 7-й год обещают сделать подъездные и подходные пути к детсадам, школам и больницам. Но здесь, видно, не судьба…

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