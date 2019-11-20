На Сумщине спасатели нашли в лесу 36 боеприпасов

С помощью металлоискателя специалисты пиротехнической дела обследовали площадь 7,3 га, на которой обнаружили 36 опасных предметов - 6 артиллерийских снарядов калибром 76 и 45 мм, 20 минометных мин калибром 50 мм, одну ручную гранату Ф-1, а также 9 взрывателей.
Все боеприпасы ликвидированы на подрывной площадке за пределами населенного пункта.
Работы на участке №2 лесного массива села Перекоповка завершены.
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