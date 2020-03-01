Глуховские полицейские задержали очередного «магазинного» вора

По словам администратора, неизвестный мужчина дважды наведывался в магазин и вынес мандарины, гречневую крупу, йогурт, водку, хлебные и мясные изделия.
«Вора оперативно разыскали. Это оказался 42-летний житель города, - комментирует Александр Вернигоров, вр.и.о. начальника Глуховского отдела полиции. - В содеянном мужчина признался, мотивируя свой поступок отсутствием средств».
В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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