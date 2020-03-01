Шосткинец дважды обокрал пенсионера

В полицию с заявлением о краже обратился 77-летний житель Шостки. Пенсионер рассказал, что из его нежилой усадьбы злоумышленник похитил несколько больших стеклянных бутылей и изделия из металла.
Полицейские провели розыскные мероприятия и установили причастность к краже неоднократно судимого 22-летнего жителя Шостки. Последний разыскали и допросили.
Как выяснили правоохранители, подозреваемый дважды в разное время проникал на территорию чужого домовладения. В первый раз он украл из летней кухни стеклянные емкости. В следующем - вынес из сарая изделия из металла. Все это продал, а деньги потратил на свои нужды.
В его отношении в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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