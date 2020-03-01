Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17110

Шосткинец дважды обокрал пенсионера

В поисках денег злоумышленник два раза проникал в нежилую усадьбу и похищал имущество.

В полицию с заявлением о краже обратился 77-летний житель Шостки. Пенсионер рассказал, что из его нежилой усадьбы злоумышленник похитил несколько больших стеклянных бутылей и изделия из металла.

Полицейские провели розыскные мероприятия и установили причастность к краже неоднократно судимого 22-летнего жителя Шостки. Последний разыскали и допросили.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый дважды в разное время проникал на территорию чужого домовладения. В первый раз он украл из летней кухни стеклянные емкости. В следующем - вынес из сарая изделия из металла. Все это продал, а деньги потратил на свои нужды.

В его отношении в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

По тематике

Сегодня 10:00

Глуховские полицейские задержали очередного «магазинного» вора

О краже в полицию сообщил управляющий супермаркета. Он рассказал правоохранителям, что обнаружил факт преступления во время просмотра записей видеокамер....

17.03.2020 15:13

В Шостке задержали магазинную воровку

Женщина дважды наведывалась в магазин и выносила мимо кассы понравившиеся товары....

17.03.2020 13:51

В Сумском супермаркете поймали голодную воровку

Как установили правоохранители, 31-летнюю сумчанку с неоплаченным товаром неоднократно останавливали на выходе работники службы безопасности маркета....

17.03.2020 09:17

На Сумщине полиция оперативно поймала сельского вора

Меньше суток понадобилось сотрудникам Серединобудского отделения полиции, чтобы установить личность вора и найти похищенные вещи....

13.03.2020 17:15

В Шостке поймали домушника

Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник проник в чужое жилье и похитил оттуда электроинструменты на сумму 13 тыс. гривен....

Новости

К концу отопительного сезона в Сумах уменьшили тарифы на тепло
Вчера 14:12
Мобильное приложение ETG.UA спасает бизнесы во время карантина – украинские предприятия массово подключаются к онлайн ресурсу по закупке газа в удаленном режиме
17.03.2020 17:23
Сумы идут на карантин: работают только продуктовые магазины, аптеки и заправки 1
16.03.2020 12:02
В Сумах создали Телеграм-канал для помощи медикам
Сегодня 13:30
Сумские пляжники в ТОП рейтинга в Украине
Сегодня 13:20
Шосткинец дважды обокрал пенсионера
Сегодня 13:17
В Тростянце горела станция мобильной связи
Сегодня 12:54
На Сумщине полицейские вернули маме 4-летнего потеряшку
Сегодня 12:47
В Сумах будут судить организаторов нарколаборатории
Сегодня 12:36
У Сумській обласній раді тимчасово призупинено прийом громадян
Сегодня 12:32
Тест-системы на коронавирус на Сумщине есть только в Шостке
Сегодня 11:45
Сумчанин, возглавивший уголовный розыск Украины, не декларирует жилья в Киеве
Сегодня 11:28
view counter

Статьи

АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
Сегодня 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
Вчера 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
Вчера 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Ритейл – народу: податкова визначила лідерів країни за обсягом сплати податків
13.03.2020 15:28
ЖК «Панорама» - комфортно и современно ®
11.03.2020 12:00
Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
06.03.2020 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
06.03.2020 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
05.03.2020 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
10:35— 55грн. 12:30— 55грн. 16:35— 60грн.
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.