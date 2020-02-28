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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17212

На Сумщине гость ограбил другого гостя

В Шостке будучи в гостях у знакомой, житель Конотопского района отобрал у другого гостя 100 долларов США и скрылся.

По словам 48-летнего потерпевшего, в тот день он приехал из села в Шостку навестить свою знакомую. Зашел к ней домой, увидел еще двух гостей и решил присоединиться к застолью. Однако спокойно пообщаться не удалось - один из новых знакомых ударил мужчину и отобрал у него 100 долларов США.

«Получив сообщение об ограблении, наши сотрудники сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Была опрошена знакомая заявителя, которая указала, что подозреваемый с товарищем приехали к ней из Конотопа. Вскоре личность злоумышленника установили. Им оказался неоднократно судимый, в том числе и за ограбление, 23-летний житель одного из сел Конотопского района. Его нашли и доставили в отдел полиции».

Тот сознался в содеянном и рассказал, что идея ограбить нового гостя возникла у него сразу, как только хозяйка рассказала, что ожидает еще одного визитера, который недавно вернулся с заработков. После совершенного преступления он с товарищем поехали в ночной клуб, где и прогуляли отобранные средства. Затем вернулись в Конотоп.

В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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