На Сумщине гость ограбил другого гостя В Шостке будучи в гостях у знакомой, житель Конотопского района отобрал у другого гостя 100 долларов США и скрылся.

По словам 48-летнего потерпевшего, в тот день он приехал из села в Шостку навестить свою знакомую. Зашел к ней домой, увидел еще двух гостей и решил присоединиться к застолью. Однако спокойно пообщаться не удалось - один из новых знакомых ударил мужчину и отобрал у него 100 долларов США.

«Получив сообщение об ограблении, наши сотрудники сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Была опрошена знакомая заявителя, которая указала, что подозреваемый с товарищем приехали к ней из Конотопа. Вскоре личность злоумышленника установили. Им оказался неоднократно судимый, в том числе и за ограбление, 23-летний житель одного из сел Конотопского района. Его нашли и доставили в отдел полиции».

Тот сознался в содеянном и рассказал, что идея ограбить нового гостя возникла у него сразу, как только хозяйка рассказала, что ожидает еще одного визитера, который недавно вернулся с заработков. После совершенного преступления он с товарищем поехали в ночной клуб, где и прогуляли отобранные средства. Затем вернулись в Конотоп.

В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.