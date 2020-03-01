На Сумщине грабителю, отобравшему мобилку у ребенка, дали 4,5 года Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 32-летнего жителя Полтавской области, который ограбил малолетнего.

Событие произошло 2 августа 2019 года в г. Ахтырка. На спортивной площадке дети играли в футбол. К ним подошел обвиняемый и сел рядом с малолетним, который наблюдал за игрой. Воспользовавшись тем, что мальчик отвлекся, мужчина вытащил из его рюкзака смартфон. Когда обвиняемый пытался положить похищенный гаджет в карман, мальчик это заметил и хотел его забрать. Однако тот заверил, что сейчас позвонит знакомому и сразу вернет смартфон. Вместо этого с места происшествия скрылся.

Как выяснилось, обвиняемый уже был осужден, в том числе за грабеж. Именно он вместе с сообщником с применением насилия в 2018 году в г. Сумы отобрал телефон у случайного прохожего. Тогла он получил условный срок наказания. На этот раз по приговору суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) УК Украины и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.