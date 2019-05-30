Не коронавирус: чиновники прокомментировали смерть ребенка в Сумах

Как сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Сумского городского совета Елена Чумаченко, смерть ребенка с коронавирусом никоим образом не связана. У девушки были совсем другие симптомы. Пока причины смерти ребенка окончательно не установлены. Вчера биоматерилы направлены на исследование. Подозревают, что причиной смерти мог стать отек головного мозга. Трагедия произошла в Сумах позавчера 17 марта, пишет Sumy.Today.
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