Не коронавирус: чиновники прокомментировали смерть ребенка в Сумах Вчера, 18 марта, в эфире канала NewsOne была озвучена информация о смерти 14-летней девочки в сумской больнице.

Как сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Сумского городского совета Елена Чумаченко, смерть ребенка с коронавирусом никоим образом не связана. У девушки были совсем другие симптомы. Пока причины смерти ребенка окончательно не установлены. Вчера биоматерилы направлены на исследование. Подозревают, что причиной смерти мог стать отек головного мозга. Трагедия произошла в Сумах позавчера 17 марта, пишет Sumy.Today.